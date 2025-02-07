Куда жаловаться на УФНС, если в регионе только два уровня налоговых органов

В таких субъектах РФ полномочия вышестоящего органа по рассмотрению жалоб, в том числе по спорам о госрегистрации ЮЛ/ИП, по отношению к УФНС осуществляют Межрегиональные инспекции ФНС (МИФНС) по федеральным округам.
Ответ ФНС дала в сервисе часто задаваемых вопросов.
При этом она сослалась на п. 6.22 Типового положения о межрегиональной инспекции по Федеральному округу (Приложение № 4 к приказу Минфина от 17.07.2014 № 61н «Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы»).
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