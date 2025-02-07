Жители Китая открывают в РФ около 330 бизнесов каждый месяц

Предприниматели из КНР стали заниматься в России не только оптовой торговлей, но продажами на маркетплейсах.

В конце 2024 года в России работало 11,3 тыс. компаний и ИП, которые зарегистрированы на жителей Китая. За год их число выросло на 41%.

Чаще всего иностранцы предпочитают открывать в России ООО: их доля составляет 70%, а на ИП приходится 30%. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Ежемесячно китайцы в России регистрируют около 330 бизнесов, включая ИП и ООО. В основном жители КНР занимаются оптовой торговлей, но в 2024 году ситуация изменилась, и предприниматели отправились в электронную коммерцию. Количество регистраций китайских компаний, занятых онлайн-торговлей, выросло в 2,8 раза и впервые превысило число открытий бизнесов в сфере оптовых продаж.

«Если 2023 году онлайн-торговлю для старта бизнеса в России выбирало 16% предпринимателей-китайцев, то в 2024 году предпочтение этой сфере отдало уже 30%», — сказано в исследовании.

В сфере оптовой торговли, продажи автомобилей и автозапчастей число регистраций выросло в 1,3 раза. Также китайцы стали открывать в 1,2 раза больше кафе и ресторанов.