У справки о состоянии сальдо ЕНС теперь новая форма

ФНС внесла изменения в справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС. Новая форма начала действовать с 10 февраля 2025 года.
Теперь в справке будет дополнительная информация для сверки:
сальдо ЕНС на 01.01.2023 и на текущую дату;
детализация долга, в том числе по банкротству;
предстоящие платежи и зарезервированные под них суммы;
начисленные и погашенные платежи;
подробный расчет сумм пени, в том числе если долг уже погашен.
«При желании пользователь может отметить и получить в справке только ту информацию, которая нужна ему в данный момент. Кроме того, для сверки добавлена возможность получения справки в формате EXCEL», — сказано на сайте ФНС.
Кроме того, на титульном листе справки появится QR-код, который ведет на сервис «Оперативная помощь». Справку можно получить в личном кабинете на сайте ФНС, через оператора ЭДО или в налоговом органе при личном визите.
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