У справки о состоянии сальдо ЕНС теперь новая форма

У налогоплательщиков будет больше информации о состоянии единого налогового счета (ЕНС).

ФНС внесла изменения в справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС. Новая форма начала действовать с 10 февраля 2025 года.

Теперь в справке будет дополнительная информация для сверки:

сальдо ЕНС на 01.01.2023 и на текущую дату;

детализация долга, в том числе по банкротству;

предстоящие платежи и зарезервированные под них суммы;

начисленные и погашенные платежи;

подробный расчет сумм пени, в том числе если долг уже погашен.

«При желании пользователь может отметить и получить в справке только ту информацию, которая нужна ему в данный момент. Кроме того, для сверки добавлена возможность получения справки в формате EXCEL», — сказано на сайте ФНС.

Кроме того, на титульном листе справки появится QR-код, который ведет на сервис «Оперативная помощь». Справку можно получить в личном кабинете на сайте ФНС, через оператора ЭДО или в налоговом органе при личном визите.