😍 Новая романтическая акция на «Клерке»! Скидки до 82% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

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После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70% до 14 февраля: 10 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Обучение начнется 15 февраля.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов. На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73% до 14 февраля: 8 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Обучение начнется 15 февраля.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
На курсе повышения квалификации вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительные уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 69% до 14 февраля: 10 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Обучение начнется 15 февраля.
Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ
На новом курсе вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 50% до 14 февраля: 7 900 рублей вместо
15 900 рублей.
Обучение начнется 15 февраля.
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