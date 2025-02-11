«Клерк» придумал дизайн для мерча. Участвуйте в выборе!

Мы решили сделать классный внутренний мерч для сотрудников. И нам так понравился этот процесс, что решили подключить пользователей сайта.

«Клерк» — ваш верный помощник в мире бухгалтерии — выходит за рамки онлайн-платформы. Мы тут кое-что придумали… и это не очередной налоговый вычет!

Вова Мазуров, наш гений дизайна, и команда работают над его созданием.

Но самое крутое — мы хотим, чтобы он был создан ВМЕСТЕ С ВАМИ! Войдите в историю «Клерка».

Делись идеями и мнением в комментариях в этой статье и станьте частью команды «Клерка»!

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