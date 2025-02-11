«Клерк» придумал дизайн для мерча. Участвуйте в выборе!

«Клерк» — ваш верный помощник в мире бухгалтерии — выходит за рамки онлайн-платформы. Мы тут кое-что придумали… и это не очередной налоговый вычет!
Вова Мазуров, наш гений дизайна, и команда работают над его созданием.
Но самое крутое — мы хотим, чтобы он был создан ВМЕСТЕ С ВАМИ! Войдите в историю «Клерка».
Делись идеями и мнением в комментариях в этой статье и станьте частью команды «Клерка»!
Автор самого классного предложения получит целый месяц подписки Клерк.Премиум в подарок!
Клерк.Премиум — ежедневная экспертная поддержка и обучение бухгалтеров в одной подписке.
Начать дискуссию