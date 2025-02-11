Создаем мерч для Клерк.ру

Команда дизайнеров «Клерк» разрабатывает внутренний мерч для сотрудников. Мы так разогнались, что решили смотреть на задачу шире. И теперь хотим сделать мерч для всех «Клерков»:) И вы все можете повлиять на то, каким он будет!

Привет! Я Вова Мазуров, лид дизайнеров в «Клерке». Мы решили сделать классный внутренний мерч для сотрудников. И нам так понравился этот процесс, что было принято решение думать не только о себе и своих коллегах, но и о наших дорогих пользователях сайта клерк.ру.

Мы визуализировали несколько концепций, но хотим обсудить с вами: а каким Вы, наши пользователи, хотели бы видеть мерч?

Концепция #1 посвящена нашему идейному вдохновителю Борису Мальцеву

Концепция #2: у Клерка классный офис в центре Краснодара. Он заслуживает того, чтобы его увидели не только сотрудники:)

Концепция #3: я думаю, нет тех, кто не знаком с нашими милыми «скрепышами»

Концепция #4: Клерком пользуются миллионы людей, живущих в разных уголках нашей страны, а теперь и мира. Мы напишем слово «Клерк» на разных языках:)

Ну и вишенка на торте: шоппер, с ручками из красной ленты в виде скрепки

А теперь самое интересное. Давайте устроим в комментариях настоящий праздник креатива! Делитесь своими мыслями и концепциями, какой Клерк.Мерч хотели бы видеть именно вы?

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