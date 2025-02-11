Создаем мерч для Клерк.ру

Привет! Я Вова Мазуров, лид дизайнеров в «Клерке». Мы решили сделать классный внутренний мерч для сотрудников. И нам так понравился этот процесс, что было принято решение думать не только о себе и своих коллегах, но и о наших дорогих пользователях сайта клерк.ру.
Мы визуализировали несколько концепций, но хотим обсудить с вами: а каким Вы, наши пользователи, хотели бы видеть мерч?
А теперь самое интересное. Давайте устроим в комментариях настоящий праздник креатива! Делитесь своими мыслями и концепциями, какой Клерк.Мерч хотели бы видеть именно вы?
Ставьте лайки понравившимся сообщениям, комментируйте ❤️ и 🔥.
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Комментарии19
Ура! Наконец-то! Вова, как круто!
Спасибо большое. Было очень волнительно. Но этот день настал:)
Хочу со скрепышом, чуть повыше слева скрепочку, а на спине надпись Клерк.ру
Мне, пожалуйста, Концепция #4 на английском, сербском и португальском. Беру не глядя)