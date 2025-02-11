При покупке квартиры у иностранцев расчет должен быть безналом

При сделках купли-продажи недвижимости с иностранными гражданами расчеты в наличной форме не допускаются.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Иностранные граждане, не имеющие вида на жительство и российского паспорта, являются валютными нерезидентами. И поэтому расчеты между сторонами по таким сделкам должны быть совершены строго в безналичной форме, то есть через банковские счета.

Данное правило распространяется как на недвижимость, так и на транспортные средства.

Расчеты с нерезидентами наличными, минуя банковские счета, считаются незаконной валютной операцией и влекут административную ответственность, предупреждают налоговики.

Штраф за это составляет 20–40% от суммы сделки.