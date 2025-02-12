Как обороты по счету 55 отражать в отчете о движении денежных средств

Отражение оборотов зависит от срока депозита.
По депозитам на срок до 3-х месяцев обороты в ОДДС не отражаются, проценты отражаются по стр. 4119 «прочие поступления»
Движение средств по депозитам на срок более 3-х месяцев, без права досрочного снятия приводится в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций»:
размещение – стр. 4223 «предоставление займов другим лицам»;
закрытие – стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов»;
проценты – стр. 4214 «Поступления процентов по долговым финансовым вложениям».
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