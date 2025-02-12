Как обороты по счету 55 отражать в отчете о движении денежных средств

Остатки на депозите по счету 55.03 в отчете о движении денежных средств (ОДДС, форма 5) приводятся по стр. 4450 «Остаток на начало отчетного периода» и стр. 4500 «Остаток на конец отчетного периода».

Отражение оборотов зависит от срока депозита.

По депозитам на срок до 3-х месяцев обороты в ОДДС не отражаются, проценты отражаются по стр. 4119 «прочие поступления»

Движение средств по депозитам на срок более 3-х месяцев, без права досрочного снятия приводится в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций»:

размещение – стр. 4223 «предоставление займов другим лицам»;

закрытие – стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов»;

проценты – стр. 4214 «Поступления процентов по долговым финансовым вложениям».

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