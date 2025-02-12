⚡️ Итоги дня: дальнобойщики жалуются на ошибочные штрафы, Дэвид Бекхэм будет продавать в РФ текстиль для дома, а в Европе начнут готовить еду из личинок

Два человека отравились пирожками с ртутью в районе Нахимовского проспекта в Москве. Полиция проводит проверку, пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Суд посчитал работу сети гипермаркетов низких цен «Светофор» в Москве угрозой населению из-за антисанитарии. Сейчас в Москве приостановлена работа более десяти магазинов сети.

В Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного червя — хрущака. В хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетертое насекомое.

Почти 80% опрошенных россиян выступают за ведение совместного бюджета в паре, при этом 55% респондентов отмечают, что благодаря общему бюджету ссор по финансовым вопросам становится меньше.

Сбои в работе системы «Платон» привели к штрафам за неоплату проезда на Юге России. В Минтрансе уже заявили, что взяли ситуацию на контроль, оператор системы создал горячую линию для работы с дальнобойщиками.

Средний чек на пляжный отдых в России достиг 57 тыс. рублей. Глубина бронирования увеличилась на 2,4 процента: теперь о летнем отпуске многие соотечественники начинают думать за 5,5 месяцев до поездки. При этом 90 процентов путевок — без оплаты дороги.

Количество зарегистрированных в России юридических лиц и предпринимателей, которые оказывают гостиничные услуги, выросло за год на 5,02%. В январе 2025 года сфера насчитывала 39,5 тыс. компаний и ИП.

Дэвид Бекхэм зарегистрировал в Роспатенте товарный знак. Под брендом David Beckham могут производить текстиль для дома, спорттовары и товары для детей — спальные конверты и мешки для новорожденных.