Счетная палата: льготные условия выкупа госимущества оказались неэффективными

Предприниматели в несколько раз дороже перепродавали недвижимость, которую выкупили на льготных условиях.

Малый и средний бизнес имеет право на льготные условия аренды и выкупа госимущества, но в Счетной палате заявили, что эта мера поддержки не привела к значимым результатам.

Программа с выкупом и арендой госимущества носит точечный характер и охватывает не больше 0,33% от общего числа представителей МСП. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Аудиторы проверили сделки за 2021-2023 годы и выяснили, что в 17% случаев малый и средний бизнес после выкупа имущества не использовал его для предпринимательской деятельности, недвижимость перепродавали в короткие сроки. Причем цена такой продажи превышала стоимость выкупа в 1,5-5 раз.

Правительству порекомендовали установить меры защиты от злоупотребления правом преимущественного выкупа федерального имущества.