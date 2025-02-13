Обучение для бухгалтеров

😱 Всего один день! Успейте оформить Клерк.Премиум по спецтарифу на 9 месяцев

Поторопитесь! Только сегодня, 13 февраля, вы можете оформить подписку Клерк.Премиум по выгодному тарифу на девять месяцев. Вы получите безлимитный доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка», разборам законов, мини-курсам, записям вебинаров и консультациям. Акция действует для новых клиентов.

Клерк.Премиум — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Подписка облегчит вашу ежедневную рутину и поможет оставаться в курсе последних событий.

Сейчас вы можете оформить наш специальный тариф Клерк.Премиум на девять месяцев с доступом ко всем обучающим материалам «Клерка» и безлимитным консультациям всего за 12 900 рублей.

С Клерк.Премиум вы получите доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка». В подписке более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, тренинги со специалистами, справочно-правовая система и консультации экспертов. Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

В подписке Клерк.Премиум вы найдете самую свежую и необходимую для работы информацию, контент мы обновляем ежедневно. Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с изменениями налоговой реформы-2025.

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за консультацией. Они помогут вам решить любую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

Также с подпиской вы получите онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — и у подписчиков уже есть билеты на это мероприятие!

Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на девять месяцев за 12 900 рублей вместо 29 900 рублей.

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