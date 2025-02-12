ФАС проанализирует цены на сухие строительные смеси

Речь идет о штукатурке, шпаклевке, плиточном клее, гидроизоляционных составах, кладочных растворах и т. д.

Федеральная антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей сведения о производстве и реализации сухих строительных смесей, а также о полной структуре себестоимости продукции.

В случае повышения стоимости смесей в 2024-2025 годах производители должны предоставить письменные пояснения о причинах изменения цен, сообщает ФАС.

Служба проанализирует представленную информацию и в случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства примет соответствующие меры реагирования.