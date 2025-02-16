В каких сферах появилось больше всего малого и среднего бизнеса: итоги 2024 года

Наибольший прирост числа малых и средних предприятий зафиксирован в сфере:
почтовой и курьерской деятельности (+19,4%);
трудоустройства и подбора персонала (+16,8% за год);
информационных технологий (+14,4%);
производства кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм (+13,4%);
научной и технической сфере (+10,7%).
Наименьший рост показали предприятия, связанные с производством табака — сокращение на 16%.
«Мы видим, что кадровые агентства, ИТ и научные компании, а также службы доставки в списке отраслей, лидирующих по росту числа предпринимателей, уже не первый раз находятся во главе списка. Это объясняется высокой востребованностью данных направлений среди бизнеса у конечных потребителей. Среди занявших первые позиции сфер выделяется производство видеоконтента. Это во многом обусловлено начавшейся в 2024 году легализацией деятельности авторов контента и блогеров, — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Самый высокий прирост числа работников в абсолютном выражении в 2024 году был в общепите, здравоохранении и строительстве зданий, наибольшее сокращение — в сфере оптовой и розничной торговли.
Максимальная предпринимательская активность приходилась на людей в возрасте 37 лет. На них зарегистрировано наибольшее число новых субъектов МСП. При этом почти каждый второй бизнес (45%) зарегистрирован молодыми предпринимателями до 35 лет включительно.
Соотношение по полу среди новых предпринимателей в 2024 году незначительно отличается в пользу мужчин 56% и 44% соответственно. При этом в ряде регионов Дальневосточного федерального округа доля вновь зарегистрированных женщин-предпринимателей выше или достигает половины (Бурятия, Хабаровский Край, Амурская область). В то же время наивысшая доля зарегистрированных мужчин-предпринимателей (60% и более) в регионах Северного Кавказа: Ингушетия и Дагестан, Чечня.
Численность занятых в секторе МСП по итогам 2024 года составила 29,5 млн человек или 39% общего числа работающего населения страны.
При этом в ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины рабочих мест. Это в том числе Москва и Санкт-Петербург (по 61%), Калмыкия (53%), Новосибирская область (50%).
Начать дискуссию