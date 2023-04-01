К 2028 году примут поправки в ФСБУ 4/2023

Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, в 2025 году должны разработать изменения в следующие бухстандарты:

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Поправки должны будут заработать с 2028 года.

Напомним, ФСБУ 4/2023 применяется с отчетности за 2025 год.

Новые ФСБУ публикуются на сайте Минфина не менее чем за 6 месяцев до начала отчетного года, за который применение стандарта станет обязательным. В этом году планируется разработка ФСБУ «Расходы» и «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность».

В 2025 году в силу вступят три новых ФСБУ, чтобы легко перейти на новые стандарты, нужно сначала повторить все действующие ФСБУ. Поможем вам разобраться в действующих и новых стандартах на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 68% за 7 900 рублей. Старт потока 15 февраля.