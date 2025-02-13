Жители ДНР получили доступ к цифровым данным ЗАГС

Новые регионы подключились к единому реестру ЗАГС, жители смогут получать услуги не только по месту жительства, но и в любой точке страны.

С 10 февраля 2025 года реестр ЗАГС стал работать в ДНР. Тем самым завершилась интеграция новых регионов в части регистрации актов гражданского состояния.

Сейчас жители региона могут обратиться за услугой в один из 22 органов ЗАГС. В первые два дня работы в новой системе зарегистрировали свыше 400 записей, из которых 75 — о рождении детей, а 20 — о заключении брака.

«С подключением к ЕГР ЗАГС у органов ЗАГС ДНР появилась возможность оцифровки и конвертации в ЕГР ЗАГС 16 млн бумажных архивов, а также их последующего включения в регистр населения нашей страны», — сказано на сайте ФНС.

В первую очередь конвертируют записи, по которым будут поступать обращения от жителей. Информация будет доступна в других органах ЗАГС для получения услуг не только по месту жительства, но и в других регионах.

ЛНР, Запорожская и Херсонская области уже подключились к системе в первом квартале 2024 года.

Ранее мы писали, что жители новых регионов теперь могут внести дату увольнения с прошлой работы через СФР.