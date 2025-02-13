🚊 Принят закон о внутреннем железнодорожном туризме

Благодаря этому закону появятся отдельные понятия «туристские железнодорожные перевозки», «туристский поезд» и «туристский железнодорожный маршрут». Это разграничит их и обычные пассажирские перевозки на железной дороге.
«Таким образом, люди смогут отправиться в турпоездку в комфортных условиях, например в специальных составах с отдельной детской зоной и обзорными вагонами. В поездке будут проводить просветительские и познавательные мероприятия, а во время остановок — экскурсионное обслуживание», — объясняет Госдума.
Как отмечают авторы документа, он разработан с учетом современного зарубежного и исторического опыта экскурсионных поездов в СССР.
Кроме того, закон расширяет полномочия регионов по созданию благоприятных условий для развития такого вида внутреннего туризма.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Комментарии1
А это единственное, что мешало развитию внутреннего туризма? Как же здорово, что подумали о том, как люди на остановках поезда в живописном местечке Усть-попинска смогут узнать о богатой истории поселения. Красота.