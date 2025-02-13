🚊 Принят закон о внутреннем железнодорожном туризме

12 февраля Госдума окончательно приняла закон, внесенный депутатами и сенаторами, в котором для железнодорожного туризма прописаны свои правила, что позволит развивать его и внутренний туризм в целом.

Благодаря этому закону появятся отдельные понятия «туристские железнодорожные перевозки», «туристский поезд» и «туристский железнодорожный маршрут». Это разграничит их и обычные пассажирские перевозки на железной дороге.

«Таким образом, люди смогут отправиться в турпоездку в комфортных условиях, например в специальных составах с отдельной детской зоной и обзорными вагонами. В поездке будут проводить просветительские и познавательные мероприятия, а во время остановок — экскурсионное обслуживание», — объясняет Госдума.

Как отмечают авторы документа, он разработан с учетом современного зарубежного и исторического опыта экскурсионных поездов в СССР.

Кроме того, закон расширяет полномочия регионов по созданию благоприятных условий для развития такого вида внутреннего туризма.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.