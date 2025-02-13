⚡️ Итоги дня: брокеры отменяют заявки на покупку акций, DeepSeek регистрирует бренд в РФ, в Крыму национализируют еще 700 объектов

Средний чек на путешествия по России вырос более чем на 30% и составил 72 600 рублей. В топ-5 направлений в рамках внутреннего туризма на 14 февраля входят: Краснодарский край (22.8%), Санкт-Петербург (13.8%), Калининградская область (8.6%), Московская область (5.7%), Карачаево-Черкессия и Крым с идентичными показателями по 4.3%.

Служба поддержки сети магазинов «Пятерочка» в ХМАО потребовала от покупателя недельный отчет о транзакциях по банковской карте для того, чтобы вернуть деньги за недополученный товар по доставке.

В России не смогли импортозаместить Uniqlo. Российский бренд Just Clothes через 2,5 года после открытия закрыл 8 из 13 своих магазинов одежды.

Житель Краснодара выиграл почти 190 млн рублей в лотерею. После оформления выигрыша краснодарец снова купил билет и опять выиграл, но уже 100 тыс. рублей. Женщина-астролог заявляла мужчине, что он никогда не выиграет крупной суммы и лучше ему с этим завязать.

В Крыму национализируют свыше 700 объектов зарубежных предприятий. Всего с 2023 года в Республике Крым национализировали свыше 4 200 объектов имущества, принадлежавшего 410 недружественным людям и государствам.

После телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом акции Сбера и «Газпрома» и некоторые другие ценные бумаги невозможно купить, потому что на них нет продавцов — только покупатели. В таком случае брокеры отменяют заявки на покупку.

Стоимость тюльпанов приблизились к ценам на розы. В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 рублей, тогда как роза обходится в 248,6 рублей.

Китайская DeepSeek подала заявки на регистрацию своего бренда в России в двух вариантах — словесном и изобразительном. Один из указанных классов позволит DeepSeek предоставлять услуги обучения, развлечения и отдыха, а другой — услуги вещания и передачи данных.