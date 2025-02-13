Если компания решилась на переоценку ОС, это надо делать регулярно

Если организация вносит в учетную политику порядок последующей оценки в бухучете группы основных средств по переоцененной стоимости, то нужно проводить переоценку регулярно таким образом, чтобы балансовая стоимость объектов не отличалась существенно от их справедливой стоимости.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

То есть по нормам ФСБУ 6/2020 переоценка основных средств должна проводиться по мере изменения справедливой стоимости ОС.

В учетной политике может быть указано, например, что переоценка проводится в случае изменения справедливой стоимости на 10% по сравнению с ее величиной на дату оприходования объекта или на предыдущую дату переоценки. А можно принять решение о проведении переоценки ежегодно по состоянию на конец отчетного года.

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