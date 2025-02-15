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💑 В каких регионах самые дорогие свидания: итоги исследования

Самые дорогие свидания – в Москве и Сахалинской области, а меньше всего потратят жители Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Разница в стоимости между этими регионами составляет 2,2 раза.

Аналитики МТС Банка для расчета средней стоимости свидания взяли траты россиян на цветы, поход в кино и ресторан. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В среднем по России стоимость свидания в феврале 2025 года составляет 4 770 рублей, за год она выросла на 14%. При этом средний чек на свидание в регионах значительно отличается – москвичам свидание обойдется в 2,2 раза дороже, чем жителям Коми.

Регионы-лидеры по стоимости свидания Москва и Сахалинская область. Здесь придется заплатить практически одинаково – 6 490 рублей и 6 470 рублей соответственно. Средняя стоимость романтического вечера в Чечне на 500 рублей дешевле – 5 990 рублей.

Топ-10 регионов с самым большим средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы)

 

Регион

Средний чек, руб.

1

Москва

6 490

2

Сахалинская область

6 470

3

Чеченская республика

5 990

4

Магаданская область

5 420

5

Республика Адыгея

5 410

6

Ивановская область

5 310

7

Астраханская область

5 230

8

Чукотский автономный округ

5 140

9

Московская область

5 090

10

Приморский край

4 900

Самая маленькая стоимость свидания в феврале 2025 в Коми и Ненецком автономном округе – 2 820 рублей и 2 900 рублей соответственно. Немного дороже оно стоит в Архангельской области – 3 120 рублей.

Топ 10 регионов с самым маленьким средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы)

 

Регион

Средний чек, руб.

1

Республика Коми

2 820

2

Ненецкий автономный округ

2 900

3

Архангельская область

3 120

4

Республика Карелия

3 220

5

Новгородская область

3 260

6

Смоленская область  

3 300

7

Кировска область

3 330

8

Республика Тыва

3 390

9

Камчатский край

3 410

10

Республика Бурятия

3 430

Больше всего на рост средней стоимости свидания повлиял рост трат в кинотеатрах: за год она увеличилась в среднем по России на 24%, средняя цена букет цветов выросла на 10%, а похода в ресторан – на 12%.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2024 и 2025 годов.

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