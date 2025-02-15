💑 В каких регионах самые дорогие свидания: итоги исследования

Аналитики МТС Банка для расчета средней стоимости свидания взяли траты россиян на цветы, поход в кино и ресторан. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
В среднем по России стоимость свидания в феврале 2025 года составляет 4 770 рублей, за год она выросла на 14%. При этом средний чек на свидание в регионах значительно отличается – москвичам свидание обойдется в 2,2 раза дороже, чем жителям Коми.
Регионы-лидеры по стоимости свидания Москва и Сахалинская область. Здесь придется заплатить практически одинаково – 6 490 рублей и 6 470 рублей соответственно. Средняя стоимость романтического вечера в Чечне на 500 рублей дешевле – 5 990 рублей.
Топ-10 регионов с самым большим средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы)
Регион
Средний чек, руб.
1
Москва
6 490
2
Сахалинская область
6 470
3
Чеченская республика
5 990
4
Магаданская область
5 420
5
Республика Адыгея
5 410
6
Ивановская область
5 310
7
Астраханская область
5 230
8
Чукотский автономный округ
5 140
9
Московская область
5 090
10
Приморский край
4 900
Самая маленькая стоимость свидания в феврале 2025 в Коми и Ненецком автономном округе – 2 820 рублей и 2 900 рублей соответственно. Немного дороже оно стоит в Архангельской области – 3 120 рублей.
Топ 10 регионов с самым маленьким средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы)
Регион
Средний чек, руб.
1
Республика Коми
2 820
2
Ненецкий автономный округ
2 900
3
Архангельская область
3 120
4
Республика Карелия
3 220
5
Новгородская область
3 260
6
Смоленская область
3 300
7
Кировска область
3 330
8
Республика Тыва
3 390
9
Камчатский край
3 410
10
Республика Бурятия
3 430
Больше всего на рост средней стоимости свидания повлиял рост трат в кинотеатрах: за год она увеличилась в среднем по России на 24%, средняя цена букет цветов выросла на 10%, а похода в ресторан – на 12%.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2024 и 2025 годов.
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