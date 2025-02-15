💑 В каких регионах самые дорогие свидания: итоги исследования

Самые дорогие свидания – в Москве и Сахалинской области, а меньше всего потратят жители Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Разница в стоимости между этими регионами составляет 2,2 раза.

Аналитики МТС Банка для расчета средней стоимости свидания взяли траты россиян на цветы, поход в кино и ресторан. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В среднем по России стоимость свидания в феврале 2025 года составляет 4 770 рублей, за год она выросла на 14%. При этом средний чек на свидание в регионах значительно отличается – москвичам свидание обойдется в 2,2 раза дороже, чем жителям Коми.

Регионы-лидеры по стоимости свидания Москва и Сахалинская область. Здесь придется заплатить практически одинаково – 6 490 рублей и 6 470 рублей соответственно. Средняя стоимость романтического вечера в Чечне на 500 рублей дешевле – 5 990 рублей.

Топ-10 регионов с самым большим средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы) Регион Средний чек, руб. 1 Москва 6 490 2 Сахалинская область 6 470 3 Чеченская республика 5 990 4 Магаданская область 5 420 5 Республика Адыгея 5 410 6 Ивановская область 5 310 7 Астраханская область 5 230 8 Чукотский автономный округ 5 140 9 Московская область 5 090 10 Приморский край 4 900

Самая маленькая стоимость свидания в феврале 2025 в Коми и Ненецком автономном округе – 2 820 рублей и 2 900 рублей соответственно. Немного дороже оно стоит в Архангельской области – 3 120 рублей.

Топ 10 регионов с самым маленьким средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы) Регион Средний чек, руб. 1 Республика Коми 2 820 2 Ненецкий автономный округ 2 900 3 Архангельская область 3 120 4 Республика Карелия 3 220 5 Новгородская область 3 260 6 Смоленская область 3 300 7 Кировска область 3 330 8 Республика Тыва 3 390 9 Камчатский край 3 410 10 Республика Бурятия 3 430

Больше всего на рост средней стоимости свидания повлиял рост трат в кинотеатрах: за год она увеличилась в среднем по России на 24%, средняя цена букет цветов выросла на 10%, а похода в ресторан – на 12%.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2024 и 2025 годов.