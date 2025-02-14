ФНС сократила время регистрации бизнеса с 30 дней до суток

Руководитель ФНС Даниил Егоров в интервью «России 24» рассказал, что в 2011 году процесс регистрации бизнеса занимал 30 дней, в 2015 году ФНС упростила ее до 15 дней, в 2018 году она сократилась до 5 дней, а сейчас есть экспериментальная услуга «Старт бизнеса онлайн», которая позволит зарегистрироваться всего за сутки.
Новым сервисом воспользовались уже свыше 14,5 тыс. человек, из которых 84% — индивидуальные предприниматели.
«Раньше мы все время измеряли "днями". Вот эти регистрационные процедуры. Дошли до точки "один день". То есть мы переходим в новое измерение. По большому счету, теперь надо измерять все это часами или минутами», — сказал Даниил Егоров.
Чтобы открыть свое дело, нужно на сайте ФНС перейти в раздел «Старт бизнеса онлайн». Все нужные данные автоматически «подгрузятся» из портала Госуслуги. Подписать заявление на регистрацию можно с помощью приложения «Госключ», где есть электронная подпись физлица. Затем понадобится выпустить электронную подпись компании или ИП и открыть счет в выбранном банке.
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Комментарии2
В начале нулевых было страшно регистрировать бизнес. Помню чудовищные очереди в ФНС, когда приводили документы юрлиц (ООО и АО) в соответствие с изменениями в профильных законах. Зато деятельность можно было вести достаточно легко.
А теперь - наоборот: бизнес зарегистрировать легко, но после начинается треш какой-то: уведомления о начале, уведомления об изменении, уведомление об окончании, уведомление о приеме, уведомление о перемещении, уведомление об увольнении, уведомление по НДФЛ, уведомление по другим налогам, СОУТ, маркировка товаров, маркировка рекламы, сбор за размещение рекламы, торговый сбор, утильсбор, отчет в МВД, статотчет в ФТС, 350 отчетов в Росстат, авансовые платежи, положение о ПД, положение о ОТ, положение о ПБ...
Военкомат! Военкомат
забылипропустили!..