ФНС сократила время регистрации бизнеса с 30 дней до суток

Зарегистрировать бизнес можно онлайн всего за сутки, информация о предпринимателе автоматические «подгрузится» из портала Госуслуги.

Руководитель ФНС Даниил Егоров в интервью «России 24» рассказал, что в 2011 году процесс регистрации бизнеса занимал 30 дней, в 2015 году ФНС упростила ее до 15 дней, в 2018 году она сократилась до 5 дней, а сейчас есть экспериментальная услуга «Старт бизнеса онлайн», которая позволит зарегистрироваться всего за сутки.

Новым сервисом воспользовались уже свыше 14,5 тыс. человек, из которых 84% — индивидуальные предприниматели.

«Раньше мы все время измеряли "днями". Вот эти регистрационные процедуры. Дошли до точки "один день". То есть мы переходим в новое измерение. По большому счету, теперь надо измерять все это часами или минутами», — сказал Даниил Егоров.

Чтобы открыть свое дело, нужно на сайте ФНС перейти в раздел «Старт бизнеса онлайн». Все нужные данные автоматически «подгрузятся» из портала Госуслуги. Подписать заявление на регистрацию можно с помощью приложения «Госключ», где есть электронная подпись физлица. Затем понадобится выпустить электронную подпись компании или ИП и открыть счет в выбранном банке.