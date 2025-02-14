Лидерами по обороту в 2024 году стали кинотеатры, стоматологии и автосервисы

Оборот на 26% увеличили предприниматели из сферы стоматологических услуг, на 24% стали больше получать автосервисы, а на 23% — кинотеатры.

За 2024 год в сфере офлайн-бизнеса лидерами по обороту стали кинотеатры и компании, которые оказывают стоматологические услуги и занимаются обслуживанием автомобилей.

Обороты розничных торговых точек в 2024 году выросла на 11% по сравнению с 2023 годом. Число покупок увеличилось на 5%. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса в рамках аналитического проекта T-Data.

56% от общего числа покупок и 40% всего оборота в офлайн сфере пришлось на супермаркеты. В 2024 году они заработали на 14% больше. На заведения общепита пришлось 19% от общего количества покупок и 15% всего оборота. В кафе и ресторанах россияне совершили на 3% больше покупок, чем в 2023 году.

«Наибольший рост оборотов предпринимателей в 2024 году в сравнении с 2023 годом отмечен в стоматологиях (+26%), сфере автоуслуг (+24%), кинотеатрах (+23%), в магазинах цветов (+22%) и ювелирных изделий (+21%)», — говорится в исследовании.

По данным на конец 2024 года, 6 из 10 предпринимателей пользовались двумя и более способами приема платежей. В основном это терминалы, QR-коды по системе быстрых платежей (СБП), а также Pay-приложения для смартфонов. Разнообразие в оплате покупок чаще встречается в барах, цветочных и продуктовых магазинах.