В Кемеровской области появится особая экономическая зона

В новой ОЭЗ «Горная Шория» ждут инвесторов, которые построят туристические, спортивные и горнолыжные комплексы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 13 февраля 2025 года № 155, по которому в Кемеровской области будет создана особая экономическая зона «Горная Шория».

Это место находится в междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян. Территория отличается уникальным рельефом и имеет высокий потенциал для развития туризма.

«Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей», — сказано на сайте кабмина.

В «Горной Шории» инвесторы построят спортивно-туристические, горнолыжные и гостинично-деловые комплексы. Объем средств в проекты превысит 40 млрд рублей, а в регионе появится свыше 4 тыс. новых рабочих мест.