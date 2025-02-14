Подписан закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

Президент подписал федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ с многочисленными изменениями в отдельные законодательные акты.

Этот закон предусматривает создание механизмов противодействия заключению договоров потребкредита (займа) и внесению наличных на банковские счета с применением токенизированных (цифровых) платежных карт без добровольного согласия клиента или с его согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

С 01.09.2025 устанавливается период охлаждения для заемщика. Это значит, что кредитор передаст заемщику денежные средства:

не ранее чем через 4 часа после подписания заемщиком индивидуальных условий договора, если сумма потребкредита (займа) — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей ;

не ранее чем через 48 часов — если указанная сумма более 200 тысяч рублей.

Кроме того, установлена обязанность кредитной организации отказать во внесении наличных на счет цифровой платежной карты через банкомат или иные технические устройства на общую сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента преобразования такой карты. Об этом пишет сайт Кремля.