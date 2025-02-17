Титульный лист декларации по налогу на имущество надо заполнять по-новому

ФНС в письме от 05.02.2025 № БС-2-21/1405@ разъяснила, как крупнейшим налогоплательщикам заполнять титульный лист декларации.
По строке «Представляется в налоговый орган (код)» — указывается код налогового органа, в который представляется декларация, т. е. код налогового органа по месту учета крупнейшего налогоплательщика.
По строке «по месту нахождения (учета) (код)» — указывается значение 213 или 216, т. е. код представления декларации по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
По строке «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» — указывается код налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения.
ФНС обращает внимание, что крупнейшие налогоплательщики сдают декларацию по налогу на имущество в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков, а не в иные налоговые органы.
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