Титульный лист декларации по налогу на имущество надо заполнять по-новому

За 2024 год декларацию по налогу на имущество надо сдавать по новой форме и новому формату.

ФНС в письме от 05.02.2025 № БС-2-21/1405@ разъяснила, как крупнейшим налогоплательщикам заполнять титульный лист декларации.

По строке «Представляется в налоговый орган (код)» — указывается код налогового органа, в который представляется декларация, т. е. код налогового органа по месту учета крупнейшего налогоплательщика .

По строке «по месту нахождения (учета) (код)» — указывается значение 213 или 216 , т. е. код представления декларации по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

По строке «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» — указывается код налогового органа по месту нахождения объекта налогообложения.

ФНС обращает внимание, что крупнейшие налогоплательщики сдают декларацию по налогу на имущество в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков, а не в иные налоговые органы.