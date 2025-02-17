Эксперт подскажет, как сдать бухотчетность без ошибок

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2024 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Пора готовиться к составлению отчетности за 2024 год. Используйте рекомендации аудитора, чтобы не допустить самые типичные ошибки в отчетности. Приходите на бесплатный вебинар «Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы». Он состоится 18 февраля в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. На что нужно обратить внимание перед составлением годовой отчетности:

учетная политика;

инвентаризацию активов и обязательств;

правильность формирования и списания резервов;

сверка с контрагентами;

правильность оформления первичных документов;

исправления в учете и отчетности;

реформацию баланса.

2. Топ – 5 ошибок в отчетности:

состав бухотчетности;

отсутствие раскрытие информации или неполное раскрытие информации о связанных сторонах;

ошибки в применении ФСБУ 25 Аренда;

ошибки в применении ФСБУ 6 Основные средства и 26 Капвложения;

неправильное исправление ошибок предшествующих периодов.

3. Исправление ошибок в учете в соответствии с ПБУ 22/2010.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 18 февраля в 11:00 мск!