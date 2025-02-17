⚡️ Итоги дня: мошенники рассылают фейковые штрафы, ЦБ оштрафовали за незаконное хранение оружия, а россияне скупают путевки за границу

«Яндекс» начнет поставлять программное обеспечение пивоваренной компании «Балтика», они заключили соглашение о «многолетнем партнерстве». Оно подразумевает поставку онлайн-офиса «Яндекс 360» для бизнеса.

Кабмин разрешил применять биометрию для посадки на поезд. Пассажиры смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.

До мая 2030 года в московском метро, а также на станциях МЦК и МЦД будет установлено 2 тыс. билетных автоматов для оплаты проезда по биометрии. Государство потратит на это более 4 млрд рублей.

Приложение VK Видео установили 60 млн раз. Наибольшее число загрузок пришлось на Android — 35 млн. На Android TV — 15,4 млн, а на iOS — 9 млн.

В 2024 году штрафы за нарушения ПДД принесли в бюджет более 176 млрд рублей. Инспекторы выписали 255 млн постановлений, большинство из которых зафиксированы камерами.

«Автодор» отменил с 17 февраля 2025 года штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева» при общей длине маршрута менее 50 километров.

Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. За неуплату угрожают штрафами и арестом имущества. В МВД напомнили, что проверять штрафы нужно только через «Госуслуги» или на сайте ФНС.

Союз торговых центров России предложил Uniqlo, H&M и Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho вернуться на российский рынок. Каждый второй ТЦ подтвердил свою готовность принять эти бренды.

Россияне бросились скупать путевки за границу на фоне падения курса доллара. Спрос на отдых за рубежом на весну и лето резко взлетел на 20%, а стоимость туров в ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет упала в среднем на 10%.

ЦБ оштрафовали за незаконное хранение двух пистолетов Макарова. Их нашли в одном из зданий регулятора. В ЦБ не признали вину. Они отметили, что у Банка России есть разрешение на хранение оружия, которое в 2023 году выдала Росгвардия.