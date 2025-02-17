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⚡️ Итоги дня: мошенники рассылают фейковые штрафы, ЦБ оштрафовали за незаконное хранение оружия, а россияне скупают путевки за границу

Подготовили обзор главных событий дня — 17 февраля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • «Яндекс» начнет поставлять программное обеспечение пивоваренной компании «Балтика», они заключили соглашение о «многолетнем партнерстве». Оно подразумевает поставку онлайн-офиса «Яндекс 360» для бизнеса.

  • Кабмин разрешил применять биометрию для посадки на поезд. Пассажиры смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.

  • До мая 2030 года в московском метро, а также на станциях МЦК и МЦД будет установлено 2 тыс. билетных автоматов для оплаты проезда по биометрии. Государство потратит на это более 4 млрд рублей.

  • Приложение VK Видео установили 60 млн раз. Наибольшее число загрузок пришлось на Android — 35 млн. На Android TV — 15,4 млн, а на iOS — 9 млн.

  • В 2024 году штрафы за нарушения ПДД принесли в бюджет более 176 млрд рублей. Инспекторы выписали 255 млн постановлений, большинство из которых зафиксированы камерами.

  • «Автодор» отменил с 17 февраля 2025 года штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева» при общей длине маршрута менее 50 километров.

  • Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. За неуплату угрожают штрафами и арестом имущества. В МВД напомнили, что проверять штрафы нужно только через «Госуслуги» или на сайте ФНС.

  • Союз торговых центров России предложил Uniqlo, H&M и Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho вернуться на российский рынок. Каждый второй ТЦ подтвердил свою готовность принять эти бренды.

  • Россияне бросились скупать путевки за границу на фоне падения курса доллара. Спрос на отдых за рубежом на весну и лето резко взлетел на 20%, а стоимость туров в ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет упала в среднем на 10%.

  • ЦБ оштрафовали за незаконное хранение двух пистолетов Макарова. Их нашли в одном из зданий регулятора. В ЦБ не признали вину. Они отметили, что у Банка России есть разрешение на хранение оружия, которое в 2023 году выдала Росгвардия.

  • Илон Маск подтвердил, что намерен запустить собственную студию по разработке видеоигр с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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