Акция на онлайн-курсы для настоящих борцов со штрафами и кризисами

Именно бухгалтер стоит на защите компании от налоговых невзгод, внезапных проверок и претензий налоговой. Запаситесь самым мощным оружием на онлайн-курсах «Клерка». Воспользуйтесь выигрышной стратегией — покупайте обновленные курсы со скидками, укрепляйте свои знания, чтобы быть на шаг впереди врага.

В 2025 году выросла нагрузка на бизнес, к тому же новые правила по работе с налогами, отчетностью и ведению учета увеличили риск ошибок и внушительных штрафов. В этой ситуации только уверенные в себе профессионалы в силах защитить компанию от опасностей со стороны проверяющих органов и сохранить ее благополучие.

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Каталог курсов

Цены действуют до 18 февраля включительно. Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Обучение ориентировано на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 75% до 18 февраля включительно: 4 900 рублей вместо 19 900 рублей.

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В 2025 году НДС стал головной болью и для компаний на ОСНО и для упрощенцев. Чтобы помочь вам в работе с НДС в 2025 году, мы обновили программу и добавили актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

Это практический курс поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 74% до 18 февраля включительно: 4 200 рублей вместо 16 000 рублей.

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Квалифицированных специалистов, которые хорошо разбираются в таможенном и валютном законодательстве, умеют работать по новым правилам и знают, как проходить налоговые проверки без проблем — очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке.

На онлайн-курсе вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

Цена со скидкой 78% до 18 февраля включительно: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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Бухгалтеры активно сдают годовую отчетность, уже весной наступит время подготовки отчетности за 1 квартал 2025 года — по многим направлениям будут новые формы деклараций, а также сроки подачи документов. Подготовьтесь к этому периоду заранее. На онлайн-курсе вы научитесь применять действующие ФСБУ и разберетесь в работе с новыми стандартами, сможете без ошибок составлять бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2025 года.

Вам не придется самостоятельно погружаться в сотни страниц канцелярского текста, наши эксперты уже все изучили и подготовили для вас уроки с понятными примерами и инструкциями.

Цена со скидкой 67% до 18 февраля включительно: 4 200 рублей вместо 12 790 рублей.

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