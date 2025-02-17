Жителям Курской области окажут поддержку на 1,3 млрд рублей

Чтобы пострадавшие жители Курской области могли оплатить наем жилья, кабмин выделил дополнительную поддержку из резервного фонда.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 15 февраля 2025 года № 343-р. Согласно документу, жителям Курском области, которые пострадали от обстрелов, дополнительно направят больше 1,3 млрд рублей.

Деньги выделят из резервного фонда для выплаты компенсаций с декабря 2024 по январь 2025 года, а также за февраль-апрель 2025 года. Это позволит возместить расходы за аренду жилья.

«Чтобы помочь людям, важно в постоянном режиме анализировать все возникающие проблемы и незамедлительно принимать нужные решения, включая финансовые», — сказал Мишустин.

Кроме того, жители Курской области получат единовременную материальную помощь. На нее смогут рассчитывать 3 тыс. человек.