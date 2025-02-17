Обзоры для бухгалтера

ЕНП-уведомления, индексация зарплаты, вычет при покупке жилья: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2025 года

  2. Как в отчетности за 2024 год исправить ошибки прошлых лет. Мини-курс

  3. Документы по всей цепочке контрагентов: вправе ли ИФНС их требовать

  4. Кто с 1 апреля 2025 года будет платить налог за рекламу в интернете. Мини-курс

  5. Общий порядок увольнения: от расчетов и документов до ЕФС-1. Конспект вебинара с видео и тестированием

  6. При каких условиях ФНС может доначислить НДФЛ расчетным путем

  7. Как провести индексацию заработной платы в 2025 году. Мини-курс

  8. Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

  9. Можно ли дважды вернуть НДФЛ при покупке квартиры. Мини-курс

  10. Вправе ли ИФНС изымать документы компании у ее аутсорсера

  11. Чек-лист для подготовки обновленной декларации по налогу на имущество в 2025 году. Мини-курс

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