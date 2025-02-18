⚡️ Итоги дня: в декрет разрешат уйти на любом сроке беременности, Николаев подает в суд за фразу «Выпьем за любовь», заемщики чаще уходят на кредитные каникулы

В России растет популярность наборов для приготовления настоек дома. В 2023 году на это потратили более четверти миллиарда рублей.

Компания Digital Project в интересах певца Игоря Николаева подала иски к компаниям и ИП, которые выпускали продукцию с фразой «Выпьем за любовь», а также продавали такие товары на маркетплейсах.

Россияне направили в банки 4,1 млн заявок на кредитные каникулы в 2024 году. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году (2,3 млн).

В Нижнем Новгороде бизнесмен построил на месте своей дачи многоквартирный дом. Теперь он продает однушки там по 4 млн рублей.

В России начнут выплачивать «чумовой капитал» в размере 600 тыс. рублей. Его смогут получить молодые семьи оленеводов в Ненецком автономном округе. Потратить деньги можно только на строительство жилья в тундре.

Россиянкам разрешат уходить в декрет на любом сроке беременности, начиная с момента постановки на учет в женской консультации. Законопроект с такой поправкой внесли в Госдуму.

МТС оптимизирует расходы на свою видеоплатформу Nuum, российский аналог TikTok и YouTube. Команду сервиса с начала года покинули порядка 70-80% сотрудников. Компания решила остановить инвестиции в сервис.