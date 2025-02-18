⚡️ Итоги дня: в декрет разрешат уйти на любом сроке беременности, Николаев подает в суд за фразу «Выпьем за любовь», заемщики чаще уходят на кредитные каникулы

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
Таааак..... И окончание предлагают до трёх лет продлить!
Итого - три года девять месяцев???
А сегодня - один год и чуть больше 8 месяцев!
Сразу в два с лишним раза увеличить срок нахождения на пособиях ?
Не реально! Если чего когда и прибавляется, то по чуть-чуть, но не разом почти в 2,5 раза!