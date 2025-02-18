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⚡️ Итоги дня: в декрет разрешат уйти на любом сроке беременности, Николаев подает в суд за фразу «Выпьем за любовь», заемщики чаще уходят на кредитные каникулы

Подготовили обзор главных событий дня — 18 февраля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В России растет популярность наборов для приготовления настоек дома. В 2023 году на это потратили более четверти миллиарда рублей.

  • Компания Digital Project в интересах певца Игоря Николаева подала иски к компаниям и ИП, которые выпускали продукцию с фразой «Выпьем за любовь», а также продавали такие товары на маркетплейсах.

  • Россияне направили в банки 4,1 млн заявок на кредитные каникулы в 2024 году. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году (2,3 млн).

  • В Нижнем Новгороде бизнесмен построил на месте своей дачи многоквартирный дом. Теперь он продает однушки там по 4 млн рублей.

  • В России начнут выплачивать «чумовой капитал» в размере 600 тыс. рублей. Его смогут получить молодые семьи оленеводов в Ненецком автономном округе. Потратить деньги можно только на строительство жилья в тундре.

  • Россиянкам разрешат уходить в декрет на любом сроке беременности, начиная с момента постановки на учет в женской консультации. Законопроект с такой поправкой внесли в Госдуму.

  • МТС оптимизирует расходы на свою видеоплатформу Nuum, российский аналог TikTok и YouTube. Команду сервиса с начала года покинули порядка 70-80% сотрудников. Компания решила остановить инвестиции в сервис.

  • В Японии задержали 62-летнего главу фондовой биржи Fukuoka Stock Exchange Синити Сакаи за то, что он тайно фотографировал несовершеннолетних школьниц под юбками.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Ольга Ульянова
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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Россиянкам разрешат уходить в декрет на любом сроке беременности,

    Таааак..... И окончание предлагают до трёх лет продлить!

    Итого - три года девять месяцев???

    А сегодня - один год и чуть больше 8 месяцев!

    Сразу в два с лишним раза увеличить срок нахождения на пособиях ?

    Не реально! Если чего когда и прибавляется, то по чуть-чуть, но не разом почти в 2,5 раза!