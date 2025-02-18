Отчет о майнинге цифровой валюты можно подать только одним способом

ФНС спросили, можно ли подать отчет о полученной цифровой валюте через личный кабинет налогоплательщика.

Отчет о получении цифровой валюты в случае ее выпуска (получения) в результате майнинга, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула, можно подать только через личный кабинет налогоплательщика.

Такой ответ ФНС дала в сервисе часто задаваемых вопросов.

Для доступа к функционалу пользователи должны войти в свой ЛК с квалифицированной электронной подписью.

Для заполнения формы о полученной цифровой валюты:

в личном кабинете физлица — необходимо выбрать раздел «Майнинг»;

личном кабинете юрлица — выбрать раздел «Майнинг цифровой валюты»;

личном кабинете ИП — выбрать раздел «Жизненные ситуации» и далее перейти в подраздел «Майнинг цифровой валюты».

При этом ИП и компании смогут направить отчет в налоговые органы только в случае включения в Реестр майнеров и операторов.

Отчитаться о полученной цифровой валюте необходимо до 20-го числа месяца, идущего за месяцем, в котором она получена.