Предприниматели открыли в 1,5 раза больше ИП, чем закрыли

В 2024 году предпринимательская активность в России умеренно росла. Число регистраций ИП увеличилось на 2% по сравнению с 2023 годом. Об этом сказано в исследовании T-Бизнеса. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
«Замедление темпов роста — результат объективной реальности: кредитование стало менее доступным, а издержки, связанные со стартом бизнеса, заметно выросли. В этих условиях остаются только те, кто имеет четкое представление о своей бизнес-модели и уверен в ее эффективности», — сказал руководитель сегмента «Старт бизнеса» в Т-Бизнесе Дмитрий Трофимов.
ИП открывали в 1,5 раза чаще, чем закрывали. Больше всего регистраций пришлось на октябрь и апрель 2024 года (по 9,2%), а также на март (8,7%). Самым популярным днем для регистрации бизнеса стала среда. В этот день недели 23,7% россиян стали предпринимателями.
31 января 2024 года зафиксировано самое большое количество регистраций ИП за год. В топ-5 популярных дней также вошли 18 апреля, 10 апреля, 17 апреля и 20 декабря 2024 года.
В основном новые предприниматели ведут деятельность в сфере e-commerce (18%), занимаются розничной торговлей (16%) и строительством (10%).
Быть внимательнее и осмотрительнее с ИП-партнерами по бизнесу поможет новый инструмент Проверка контрагентов на «Клерке».
Комментарии1
Вероятно самый популярный день для "регистрации" в человеческом понимании это пятница. Ну или ещё и выходные у тех, кто подаёт документы электронно. А вот среда - это уже день регистрации официальной, по срокам ФНС.
Тут тоже интересно. Почему именно куча людей в 26.01.24 (+27, 28) побежали открывать ИП? Почему не сделали это к началу года, но поспешили сделать именно до февраля?
Льготы по УСН-то работают 🙃 Хорошо бы такое сравнивать со статистикой МВД/ФМС по смене прописки незадолго до открытия ИП.
Если кому интересно в подобном копаться, в течение последних лет ФНС каждый месяц выкладывает сведения статистического характера, в частности о регистрации.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/