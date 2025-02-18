Предприниматели открыли в 1,5 раза больше ИП, чем закрыли

Число регистраций ИП выросло только на 2%, темпы замедлились из-за дорогих кредитов и увеличения издержек бизнеса.

В 2024 году предпринимательская активность в России умеренно росла. Число регистраций ИП увеличилось на 2% по сравнению с 2023 годом. Об этом сказано в исследовании T-Бизнеса. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

«Замедление темпов роста — результат объективной реальности: кредитование стало менее доступным, а издержки, связанные со стартом бизнеса, заметно выросли. В этих условиях остаются только те, кто имеет четкое представление о своей бизнес-модели и уверен в ее эффективности», — сказал руководитель сегмента «Старт бизнеса» в Т-Бизнесе Дмитрий Трофимов.

ИП открывали в 1,5 раза чаще, чем закрывали. Больше всего регистраций пришлось на октябрь и апрель 2024 года (по 9,2%), а также на март (8,7%). Самым популярным днем для регистрации бизнеса стала среда. В этот день недели 23,7% россиян стали предпринимателями.

31 января 2024 года зафиксировано самое большое количество регистраций ИП за год. В топ-5 популярных дней также вошли 18 апреля, 10 апреля, 17 апреля и 20 декабря 2024 года.

В основном новые предприниматели ведут деятельность в сфере e-commerce (18%), занимаются розничной торговлей (16%) и строительством (10%).

Быть внимательнее и осмотрительнее с ИП-партнерами по бизнесу поможет новый инструмент Проверка контрагентов на «Клерке».