Состав профвычета для ИП на ОСНО идет по аналогии с расходами для налога на прибыль

При исчислении налоговой базы по НДФЛ предприниматели на общем режиме налогообложения могут применять профессиональные налоговые вычеты.

В этот вычет включают фактически произведенных и документально подтвержденных расходы, непосредственно связанных с извлечением доходов, но не более суммы доходов от бизнеса.

При этом состав этих расходов, принимаемых к вычету, ИП определяет самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налога на прибыль по главе 25 НК.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.02.2024 № 03-04-05/16960.

Налоговую базу по НДФЛ считают на основе данных книги учета доходов и расходов. Напомним, она утверждена в 2002 году и уже более 20 лет не менялась.