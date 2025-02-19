Состав профвычета для ИП на ОСНО идет по аналогии с расходами для налога на прибыль

В этот вычет включают фактически произведенных и документально подтвержденных расходы, непосредственно связанных с извлечением доходов, но не более суммы доходов от бизнеса.
При этом состав этих расходов, принимаемых к вычету, ИП определяет самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налога на прибыль по главе 25 НК.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.02.2024 № 03-04-05/16960.
Налоговую базу по НДФЛ считают на основе данных книги учета доходов и расходов. Напомним, она утверждена в 2002 году и уже более 20 лет не менялась.
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