Титульный лист декларации по налогу на имущество за 2025 год надо будет заполнять по-новому

Проект опубликован на федеральном портале.
С 01.01.2026 формат декларации будет 5.13 вместо 5.12.
Также меняется порядок заполнения декларации крупнейшими налогоплательщиками.
Если региональным законом не установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты, то при заполнении декларации крупнейшие налогоплательщики могут указывать код любого территориального налогового органа по месту нахождения объектов недвижимости в пределах региона.
Речь идет о недвижимости, налоговая база по которой определяется как среднегодовая стоимость.
Новые нормы будут применяться при сдаче декларации за 2025 год.
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