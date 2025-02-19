Декларация по налогу на имущество

Титульный лист декларации по налогу на имущество за 2025 год надо будет заполнять по-новому

Внесут поправки в порядок заполнения декларации по налогу на имущество.

Проект опубликован на федеральном портале.

С 01.01.2026 формат декларации будет 5.13 вместо 5.12.

Также меняется порядок заполнения декларации крупнейшими налогоплательщиками.

Если региональным законом не установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты, то при заполнении декларации крупнейшие налогоплательщики могут указывать код любого территориального налогового органа по месту нахождения объектов недвижимости в пределах региона.

Речь идет о недвижимости, налоговая база по которой определяется как среднегодовая стоимость.

Новые нормы будут применяться при сдаче декларации за 2025 год.

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