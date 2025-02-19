Иностранным брендам придется заплатить за возвращение на российский рынок

Торговые центры уже подписали долгосрочные договоры на центральные места с отечественными брендами, иностранцам придется выбирать из свободных 5-6% площадей.

Крупные зарубежные бренды одежды, которые ушли с российского рынка в 2022-2023 годах, начали вести неофициальный диалог с торговыми центрами в РФ.

Все центральные места в ТЦ уже заняты отечественными компаниями, у них заключены договоры аренды на 5-10 лет. Свободных площадей осталось около 5-6%, поэтому иностранным магазинам будет сложно вернуть прежние позиции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ) и Союз торговых центров.

«Сегодня окно возможностей постепенно открывается, политические события предвещают оттепель в отношениях с США, поэтому зарубежные бренды, действительно, начали выходить на связь — речь идет о таких именах, как Zara и Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и других. Никаких конкретных шагов компании пока не делали», — сказал член президиума РСТЦ Дмитрий Томилин.

Иностранным компаниям придется оплатить обратный «входной билет», считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Не исключено, что для них установят более высокую арендную плату и дополнительные отчисления. Например, если раньше ТЦ возмещали бизнесу затраты на ремонт объекта, то сейчас этих условий не будет.

В Минпромторге рассказали, что не ждут возвращения иностранных брендов, которые нарушили свои обязательства перед собственниками ТЦ, что обернулось снижением трафика посетителей. Кроме того, пострадали обычные россияне, которые были вынуждены отказаться от привычных брендов.