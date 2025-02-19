Можно будет отслеживать ход рассмотрения жалоб на ИФНС

К декабрю 2025 года ФНС запланировала доработать свой интернет-сервиса «Узнать о жалобе».

22.01.2025 глава Минфина Антон Силуанов подписал обновленный План деятельности Федеральной налоговой службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.

Согласно Плану, в декабре должна произойти модернизация сервиса ФНС «Узнать о жалобе», чтобы пользователи могли получать информацию о поступлении и ходе рассмотрения жалоб, поданных в территориальные налоговые органы. Это касается и упрощенного порядка рассмотрения жалоб.

Соответствующие коррективы внесут в приказ ФНС от 09.04.2019 № ММВ-7- 9/184@.