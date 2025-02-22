Россияне смогут расплачиваться QR-кодом Сбера в Белоруссии

Рассчитаться QR-кодом за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах можно будет в терминалах с логотипом популярного в Белоруссии сервиса «Оплати». Для этого достаточно будет показать QR-код из приложения СберБанк Онлайн.

До конца февраля 2025 года к новому способу оплаты подключат 50 тыс. торговых точек в разных областях Белоруссии, а первые торговые точки будут принимать оплату таким способом уже в конце декабря, сообщает Сбер. Полный список партнеров сервиса будет доступен здесь.

В ноябре 2024 белорусский Белинвестбанк предоставил своим гражданам оплату по QR-коду в России через терминалы Сбера по технологии multiQR. Сегодня multiQR реализован на 2 млн терминалов по всей России, сервисом пользуется более 17 млн человек в месяц.

Ранее Сбер реализовал сервис оплаты по QR для российских туристов в Таджикистане.