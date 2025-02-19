Великобритания приостанавливает соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

С 1 апреля 2025 года для корпоративного налога и с 6 апреля 2025 года для налогов на доходы и прирост капитала Великобритания приостанавливает действие соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) с Россией.

Ранее, в 2023 году, Россия уже приостановила действие большинства существенных положений этого соглашения, однако механизм зачета уплаченного налога в другой юрисдикции продолжал работать. Великобритания до настоящего момента не признавала одностороннего решения России и продолжала применять СоИДН.

С 2025 года британское налоговое законодательство будет применяться без учета положений соглашения. Это означает, что резиденты Великобритании, получающие доходы из России, а также российские налогоплательщики с активами и бизнес-интересами в Великобритании, могут столкнуться с увеличением налоговой нагрузки.