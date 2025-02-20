✔ Специальный тариф Клерк.Премиум для настоящих защитников бухучета! Три месяца за 5 900 рублей

Встречайте новый тариф Клерк.Премиум! Оформите подписку на три месяца с доступом ко всем обучающим материалам «Клерка» и получите три консультации экспертов в подарок. Это уникальное предложение! Воспользуйтесь шансом испытать все возможности подписки по доступной цене.

Защитите бизнес от рисков и штрафов, а себя от возможных ошибок в работе с помощью подписки Клерк.Премиум! С подпиской у вас всегда будет самая свежая информация с полей, актуальные шаблоны для тренировок с экспертами и целый арсенал навыков, которые пригодятся каждому бухгалтеру.

Воспользуйтесь специальным предложением «Клерка». Не упустите шанс испытать все возможности подписки по доступной цене. Акция действует только для новых клиентов.

С подпиской вы всегда будете в курсе всех изменений в бухгалтерском, налоговом и трудовом законодательстве, первым будете узнавать о свежих письмах Минфина, ФНС и нововведениях. Контент мы обновляем ежедневно.

Каждый квартал выходит новый онлайн-курс, а те, что уже есть в подписке, мы регулярно обновляем в соответствии с изменениями в законодательстве.

С подпиской Клерк.Премиум на три месяца вы получите доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка». В подписке более 600 записей вебинаров, разборы законов, мини-курсы, мастер-классы экспертов, справочно-правовая система и консультации специалистов «Клерка». Все эти материалы нельзя купить по отдельности, они доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Если вам понадобится срочная помощь — возникнет сложная рабочая ситуация, то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за консультацией. Они помогут вам решить любую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

Оформите подписку Клерк.Премиум на три месяца прямо сейчас и получите три консультации в подарок!

Также с подпиской вы получите онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве — и у подписчиков уже есть билеты на это мероприятие!

Воспользуйтесь ограниченным предложением и оформите подписку с тарифом на три месяца. У вас будет достаточно времени, чтобы оценить все преимущества подписки Клерк.Премиум. Скорее записывайтесь!

Купить подписку

Воспользуйтесь выгодным предложением!