Исламская ипотека в Сбере теперь доступна всем жителям Северного Кавказа

По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

«Ипотека Мурабаха» доступна на сумму от 300 000 до 100 млн рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 20%. Продукт сертифицирован Шариатским консультационным советом и доступен всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания. Подробные условия рассрочки рассчитываются после подачи заявки.

«Северный Кавказ — один из ключевых регионов России с высоким потенциалом развития продуктов партнерского финансирования, поскольку здесь проживают миллионы россиян, исповедующих ислам. “Ипотека Мурабаха” — важный социальный продукт, а структурирование ипотечной сделки по принципам партнерского финансирования делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов», — сказал Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка.

В рамках продукта «Ипотека Мурабаха» объекты недвижимости на первичном рынке можно будет приобрести только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета.