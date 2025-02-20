Минфин в 2025 году создаст линейку семейных сбережений в рамках ИИС и ПДС

Об этом рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

В частности, будут предусмотрены дополнительные стимулы по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Такую задачу поставил Президент в конце прошлого года.

«Мы планируем предусмотреть дополнительные стимулы по ИИС и создать "семейный" ИИС. Прежде всего, это увеличенный налоговый вычет в размере до 1 миллиона рублей», — сказал Яковлев.

Минфин также формирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС. По словам Яковлева, конкретные параметры пока обсуждаются и будут представлены на рассмотрение в Правительство.

«Прежде всего для тех семей, которые имеют детей и заключают договоры в пользу детей может быть в том числе предусмотрено дополнительное софинансирование», — пояснил Алексей Яковлев.

Кроме того, Минфин начал стимулировать работодателей вносить взносы по ПДС для работников, чтобы сочетать с программой корпоративного обеспечения. «Для этого будут внесены поправки в отраслевое и налоговое законодательство», — сказал Яковлев.