Для ИП-бывших военных льгота по фиксированным взносам действует только с июня 2023

Эту льготу после решения Конституционного суда ввели федеральным законом от 13.06.2023 № 257-ФЗ.
Он вступил в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, то есть 24.06.2023.
Таким образом, не платить взносы на ОПС такие ИП-военные пенсионеры могут только с 24.06.2023.
Об этом сообщает ФНС в письме от 13.02.2025 № БС-4-11/1350@.
Ранее такую позицию высказал Минфин в письме от 14.09.2023 № 03-15-07/87778. А ФНС обязана руководствоваться письменными разъяснениями Минфина.
Отметим, норма о тарифе взносов на ОМС (19,8922% от фиксированных взносов) заработала задним числом с 01.01.2023. Но только для адвокатов, которые уже давно были освобождены от взносов на ОПС. Для ИП, арбитражных управляющих эта норма применяется с 24.06.2023.
Для освобождения от взносов на ОПС надо подать заявление.
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