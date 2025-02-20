Для ИП-бывших военных льгота по фиксированным взносам действует только с июня 2023

ИП, адвокаты, арбитражные управляющие, получающие военную пенсию, могут не платить фиксированные взносы в части ОПС.

Эту льготу после решения Конституционного суда ввели федеральным законом от 13.06.2023 № 257-ФЗ.

Он вступил в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, то есть 24.06.2023.

Таким образом, не платить взносы на ОПС такие ИП-военные пенсионеры могут только с 24.06.2023.

Об этом сообщает ФНС в письме от 13.02.2025 № БС-4-11/1350@.

Ранее такую позицию высказал Минфин в письме от 14.09.2023 № 03-15-07/87778. А ФНС обязана руководствоваться письменными разъяснениями Минфина.

Отметим, норма о тарифе взносов на ОМС (19,8922% от фиксированных взносов) заработала задним числом с 01.01.2023. Но только для адвокатов, которые уже давно были освобождены от взносов на ОПС. Для ИП, арбитражных управляющих эта норма применяется с 24.06.2023.

Для освобождения от взносов на ОПС надо подать заявление.