Яндекс Переводчик стал мировым лидером по качеству перевода с английского на русский

Компания «Яндекс» заявила, что внедрение в сервис большой языковой модели позволило за год повысить точность перевода в два раза, сделать его более естественным, лучше передавать стилистические особенности, смысл устойчивых выражений и обогнать таких лидеров, как Google Translate, ChatGPT и DeepL. Рейтинг опубликовали ведущие мировые центры изучения языка в машинном обучении — итальянские институты Sapienza и SSML Carlo Bo.

«Яндекс Переводчик занимает первое место по качеству англо-русского перевода второй год подряд. Однако рынок стремительно меняется. Развитие искусственного интеллекта открыло перед игроками новые возможности, и многие крупные компании внедрили в свои продукты большие языковые модели. Яндекс в прошлом году сделал это одним из первых, что позволило не только сохранить лидерские позиции, но и, что важнее, получить кратный рост качества работы нашего сервиса», — пояснил Петр Ермаков, ML Brand Director Яндекса.

Ранее в Переводчике применялась технология нейросетевого машинного перевода. Нейросеть анализировала массивы текстов, запоминала закономерности и на их основе переводила текст. У такого подхода было ограничение: сервис учитывал контекст в отдельных предложениях, но не в тексте целиком.

Внедрение модели семейства YandexGPT, специально обученной под задачи перевода, позволило преодолеть это ограничение.

Так как большая языковая модель работает со всем текстом сразу, перевод слов, которые имеют несколько значений, получается более точным, а предложения — лучше согласованы между собой. Кроме того, YandexGPT понимает стиль, в котором написан текст, поэтому может передать в переводе особенности как, например, художественного, так и технического языка.

Для оценки качества перевода разработчики Яндекса используют несколько показателей: