Курсы по вкусным ценам! Новая акция в честь сладкой Масленицы

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Прямиком с пылу с жару! Новая акция в честь самого сытного праздника февраля. Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» на любой вкус и скорее записывайтесь — пока предложение еще горячее. Обучение начнется 1 марта.

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Мы обновили программу курса с учетом всех правил 2025 года: записали и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. Вас ждет много практических заданий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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В 2025 году произошло много изменений в налогообложении, чтобы бухгалтеры могли вести учет по новым правилам, в 1С внесли много изменений. Теперь программу надо заново настраивать, устанавливать учетную политику, загружать справочники и т. д.

Мы обновили программу курса, добавили уроки по настройке новой версии ПО, а также записали отдельную главу по учету НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 74%: 7 900 рублей вместо 29 990 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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На курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом правил 2025 года.

Вы получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 76%: 6 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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На курсе вы научитесь применять действующие ФСБУ и подготовитесь к работе с новыми стандартами, сможете без ошибок составлять бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2025 года.

Вам не придется самостоятельно погружаться в сотни страниц канцелярского текста, наши эксперты уже все изучили и подготовили для вас уроки с понятными примерами и инструкциями.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов.

Цена со скидкой 68%: 7 900 рублей вместо 24 400 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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