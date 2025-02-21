Утвердили электронный формат счета на оплату

У электронного счета на оплату, который компания выставляет своим контрагентам, появился утвержденный электронный формат.

Опубликован приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/29@.

У счета будет XML-формат.

Напомним, НК не обязывает применять исключительно форматы ФНС.

Но если их использовать, будет проще сдать документы на проверку (письмо ФНС от 09.12.2022 № ЗГ-3-26/13861).