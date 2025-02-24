Австралия приняла рекордно большой пакет санкций против РФ

Новые ограничения коснулись 70 физических и 79 юридических лиц. По мнению Австралии, они налаживали сотрудничество между Россией и Северной Кореей.

24 февраля 2025 года Австралия установила санкционные ограничения в отношении 79 компаний и 70 физлиц, которые связаны с Россией. За три года это самый масштабный санкционный пакет, принятый в Австралии.

Новые ограничения коснулись российских чиновников, которые по мнению Австралии участвуют в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей». Об этом пишет РБК.

21 февраля против РФ санкции ввела также Новая Зеландия. Они коснулись 25 компаний и 27 физлиц.

В Великобритании заявили, что сегодня объявят о самом крупном пакете санкций против России.