Австралия приняла рекордно большой пакет санкций против РФ

24 февраля 2025 года Австралия установила санкционные ограничения в отношении 79 компаний и 70 физлиц, которые связаны с Россией. За три года это самый масштабный санкционный пакет, принятый в Австралии.
Новые ограничения коснулись российских чиновников, которые по мнению Австралии участвуют в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей». Об этом пишет РБК.
21 февраля против РФ санкции ввела также Новая Зеландия. Они коснулись 25 компаний и 27 физлиц.
В Великобритании заявили, что сегодня объявят о самом крупном пакете санкций против России.
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