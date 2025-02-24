СПБ Биржа приостанавливала торги утром, сбои на биржах участились

Утро 17 февраля началось с остановки торгов на СПБ Бирже — площадка не работала с 7:00 до 9:30. Ранее, 13 и 14 февраля, сбои произошли на Московской бирже.

Причины перебоев остаются неясными. Однако в плане коммуникации Мосбиржа выигрывает: она подробно объясняет, что произошло, как устраняли проблему и почему такие сбои редки. В то же время СПБ Биржа предпочитает не комментировать ситуацию, хотя прозрачность и скорость реакции критически важны для доверия инвесторов.

Биржи сталкиваются с непростыми условиями: санкционные ограничения усложняют модернизацию серверов, вводятся новые системы безопасности и мониторинга, растёт нагрузка от новых торговых режимов и инструментов, а также идёт адаптация к цифровому рублю и ЦФА. Если избежать сбоев невозможно, компаниям остаётся лишь грамотно выстраивать работу с негативом.