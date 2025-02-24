Обзоры для бухгалтера

Средняя зарплата по-новому, пониженные взносы для МСП, НДС-вычет по кассовому чеку: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому

  2. Как применять пониженный тариф взносов в 2025 году для МСП с 1,5 МРОТ. Мини-курс

  3. Как получить вычет НДС по кассовому чеку

  4. НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Конспект вебинара с видео

  5.  За дополнительный объем работы положена доплата, а не премия

  6. Что делать с займом учредителя, если его не вернули в срок. Мини-курс

  7. Изменили контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений: новая таблица кодов и периодов

  8. Ученический договор при повышении квалификации на курсах: нужен или нет

  9. Нужно ли в 2025 году подтверждать вид деятельности для СФР. Мини-курс

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