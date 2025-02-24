Туристы массово отказываются от поездок в Анапу: спрос на летние туры упал почти в восемь раз

После разлива мазута у побережья Анапы бронирования туров в город снизились в 7,6 раза, а спрос на отели упал на 57%. Как сообщает Octagon.Media, снижение затронуло и другие курорты Краснодарского края: в Витязево спрос упал на 63%, в Дивноморском — на 45%, в Геленджике — на 32%, в Сочи — на 24%. Даже в пиковый сезон количество бронирований сократилось на 10–20%.

При этом отельеры пока не спешат снижать цены, рассчитывая, что пляжи успеют очистить к лету. Однако туристы всё чаще выбирают другие направления. По данным Interfax, спрос на отдых в Красной Поляне вырос на 20%, в Туапсе — на 9%, в Ейске — на 58%, а в Голубицкой — на 34%.

Как отмечает РБК Кубань, последствия экологического инцидента могут сказаться на туристическом потоке не только в этом сезоне, но и в долгосрочной перспективе. Однако представители индустрии надеются, что спрос восстановится после очистки побережья и нормализации ситуации.