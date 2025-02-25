Курсы со скидками на любой вкус — горячая акция в честь Масленицы!

Открываем масленичную неделю сладкими скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Успейте купить курсы по самым аппетитным ценам!

Чтобы работа шла, как по маслу, а первый отчет никогда не был комом, нужны крепкие знания и набитая на эти задачи рука. Запаситесь всем необходимым на курсах «Клерка». Рецепт очень простой — с вас желание учиться, а с нас — самые горячие скидки этой зимы!

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

В обновленной программе мы подробно разбираем расчет и уплату НДС на УСН, учим заполнять новую декларацию по актуальным шаблонам. Также в курсе есть много полезной и свежей информации для компаний на ОСНО.

Вы научитесь по-новому вести книги покупок и продаж, сможете выбрать выгодную ставку НДС и применять льготы.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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На курсе вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новым ставкам, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению новых деклараций по НДС, налогу на имущество и на прибыль, сможете составлять сложные отчеты, которые требует ФНС и СФР в 2025 году.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 76%: 6 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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На курсе повышения квалификации вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительные уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 69%: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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На новом курсе вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 50%: 7 900 рублей вместо 15 900 рублей.

Обучение начнется 1 марта.

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